صحة النواب: لقاح العقارب متوافر في أسوان وطلبنا ضخ كميات إضافية بالطيران

ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بسبب لدغات العقارب نتيجة الطقس السيء في أسوان، ما طرح سؤالا مهما حول توفير مصل أو لقاح العقارب لهؤلاء الذين يعيشون في محافظة أسوان حتي يتم حمايتهم من لدغات العقارب التي داهمت منازلهم بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة بسبب سواء الطقس هناك.

لقاح العقارب متوفر بأسوان

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن لقاح العقارب موجود بالفل في كل مراكز السيول، ويجرى حاليا طلب الطوارئ لإرسال الكميات الكافية من لقاح العقارب إلي أهل أسوان عن طريق طائرة خاصة لإنقاذهم من الوفاة بسبب لدغات العقارب التي اجتاحت المحافظة بسبب السيول وسوء أحوال الطقس هناك.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن لقاح العقارب موجود بالفعل ولكن الكميات ليست كافية لتغطي الأعداد كلها، ونسعى لتوفيرها وطلب كميات من الخارج، وإنقاذ أهالي محافظة أسوان من لدغات العقارب التي انتشرت بشكل كبير في كل أنحاء المحافظة.

سيول بأسوان مع سوء الأحوال الجوية

وكانت مدينة أسوان قد شهدت موجة من الطقس السيء والأمطار التي تحولت لسيول، وأدت إلى تعرض عدد كبير من أهالي محافظة أسوان، للدغات العقارب، وأصبحوا بحاجة إلي لقاح العقارب لإنقاذهم من اللدغات، كما هطلت أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة مع انتشار أصوات الرعد وأضواء البرق في أنحاء المحافظة، في الوقت الذي غمرت فيه المياه شوارع أسوان بعد الأمطار التي استمرت لقرابة ساعتين، وأعلن وكيل وزارة الصحة بأسوان منذ قليل، أن حالات الوفاة بسبب السيول ولدغات العقارب وصلت لـ3 حالات وفاة وإصابة أكثر من 503 أشخاص بسبب موجة الطقس السيء التي تعرضت لها أسوان.