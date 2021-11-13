خبير طاقة يكشف أسباب سيول أسوان: منها انبعاث الغازات

قال الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن ما حدث في محافظة أسوان مساء أمس يعود إلى أسباب عدة، تكمن في التغيرات المناخية التي كانت سببا رئيسيا وأساسيا فيما حدث بمحافظة أسوان، إذ أدت الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى سقوط أمطار غزيرة صاحبها الرعد والبرق، والعواصف الترابية، وتساقط الثلوج.

وأشار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الانبعاثات الصادرة عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري، هي التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى تحكمها أيضا في سقوط الأمطار وحدوث العواصف الترابية، كما حدث مساء أمس في محافظة أسوان.

ثاني أكسيد الكربون أحد مسببات التغيرات المناخية

وتعد التغيرات المناخية السبب الرئيسي لما يحدث من تغييرات جوية وتقلبات الجو، وفقا لـ«الحجار»، وتعود التغيرات المناخية إلى عدد من الأسباب، أولها وجود غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن حريق المخلفات والوقود بجميع أنواعه، بالإضافة إلى غاز الميثين الذي ينتج عن التخمرات اللاهوائية، لورث الحيوان، بالإضافة إلى غازات أخرى.

كما أوضح أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التقلبات الجوية والتغيرات المناخية لم تحدث بفعل فاعل، ولكنها تحدث بفعل الطبيعة في أحيان كثيرة، ويجب العمل على تقليل الغازات المسببة للتغيرات المناخية، لكونها تشكل خطورة على العالم بأكمله.

ووفقا لتصريحات الدكتور صلاح الحجار، توجد 4 أسباب رئيسية تسببت فيما حدث في محافظة أسوان أمس، وحالة الطقس السيء التي شهدتها.

4 أسباب وراء سيول أسوان أمس

1- حرق المخلفات الزراعية، والذي ينتج عنه كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

2- حرق الوقود في المركبات والمصانع.

3- التخمرات اللاهوائية للمخلفات اللا عضوية، ومنها روث الحيوان.

4- حرق القمامة وليس شرط أن يكون بفعل فاعل، أحيانا يكون حرقا ذاتيا، أثناء وضعها في صناديق القمامة، يحدث لها عملية تخمر وغازات.