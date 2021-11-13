وفيات قياسية بكورونا في روسيا مع انخفاض معدلات التطعيم.. والحل «كيو آر كود»

سجلت روسيا حصيلة يومية جديدة بالوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لتشهد ارتفاعا قياسيا، بواقع 1241 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنا مع تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في روسيا الـ9 ملايين مصاب، فيما قدمت الحكومة الروسية مشروع قانون يلزم المواطنين بالحصول على رمز استجابة سريع «كيو آر كود» لدخول الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل للحد من الإصابات.

وعلى الرغم من أن الزيادة في حالات الوفاة والإصابة بالفيروس، التي بدأت منتصف سبتمبر، استقرت على مدار الأسبوع الماضي، إلا أن قوة العمل الوطنية، المعنية بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، قالت، اليوم، إنه جرى تسجيل عدد قياسي للوفيات من جراء «كوفيد-19»، بلغ 1241 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة حالتين عن العدد القياسي السابق المسجل في الأربعاء الماضي.

كما قالت قوة العمل، إنه تم تسجيل 39256 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9.03 ملايين.

معدلات التطعيم المنخفضة سبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا

وفرضت روسيا «التوقف عن العمل» لمدة أسبوع مطلع نوفمبر الجاري، لمكافحة كورونا، حيث أغلقت العديد من الشركات، بهدف وقف تفشي الفيروس. وتأتي الزيادة في عدد الإصابات والوفيات وسط معدلات تطعيم منخفضة، وتراخٍ عام تجاه اتخاذ الاحتياطات، وإحجام الحكومة عن تشديد القيود.

وجرى تطعيم أقل من 40% من سكان روسيا، البالغ عددهم 146 مليون نسمة بشكل كامل ضد «كوفيد-19»، على الرغم من أن الدولة أجازت لقاحا مضادا لفيروس كورونا مطورا محليا قبل أشهر من معظم أنحاء العالم.

وإجمالا، سجلت قوة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا، أكثر من 254 ألف حالة وفاة، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا حتى اللحظة.

وتشير التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاء الروسية «روستات»، إلى أن حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بأثر رجعي تكشف عن معدل وفيات أعلى بكثير، إذ توفى 462 ألف شخص جراء الإصابة بكوفيد-19 بين أبريل 2020 وسبتمبر من العام الجاري.

«كيو آر كود» لزيارة الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل لمكافحة إصابات كورونا

وفي إطار مكافحة الزيادة الجديدة في أعداد الإصابات بـ«كوفيد 19»، قدمت الحكومة الروسية مشاريع قوانين إلى البرلمان الروسي «مجلس الدوما»، أمس، التي بموجبها ستصبح الزيارات إلى الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل ممكنة فقط إذا كان هناك رمز استجابة سريع «كيو آر كود».

بدوره، أكد جهاز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أنه يعمل، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة، بشأن رمز الاستجابة السريع الـ«كيو آر كود» الإلزامي، في وسائل النقل والمقاهي والمتاجر. فيما أكدت وسائل الإعلام الروسية المختلفة أن استخدام الـ«كيو آر كود» الإلزامي سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2022، مشيرة إلى أن إدخال رمز استجابة سريع «كيو آر كود» لزيارة الأماكن العامة والسفر في وسائل النقل سيحول دون تطور طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».