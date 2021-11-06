روسيا تسجل 41 ألفا و335 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا، وسط استمرار السلطات الروسية في مواجهة الإصابات المتزايدة منذ أكثر من شهر.

41 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

وأوضحت فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 41 ألفا و335 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز البلاد العدد القياسي اليومي السابق البالغ 40 ألفا و993 حالة، فيما توفي 1188 شخصا، وهو أقل بسبع حالات فقط عن سجل الوفيات اليومي الذي تم الإبلاغ عنه الخميس.

ونوه المسؤولون إلى انخفاض معدل التطعيم في روسيا كعامل رئيسي في الارتفاع الحاد بالحالات التي بدأت منتصف سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن 57.2 مليون شخص حصلوا على التطعيم الكامل، أي أقل من 40% من إجمالي عدد السكان البالغ 146 مليون نسمة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

انخفاض معدلات التطعيم ضد كورونا

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، أمر في أكتوبر الماضي، العديد من الروس بالتوقف عن العمل في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، وسمح للحكومات الإقليمية بتمديد عدد أيام الإجازات إذا لزم الأمر.

ومدت عدة مناطق، بما في ذلك نوفغورود في الشمال الغربي، وتومسك في سيبيريا، ومنطقة تشيليابينسك في جبال الأورال، ومناطق كورسك وبريانسك جنوب غرب موسكو، فترة التوقف عن العمل حتى نهاية الأسبوع المقبل.

فيما قال رئيس بلدية موسكو، إن الوضع في العاصمة استقر بدرجة كافية لعودة الناس إلى العمل هناك؛ بدءا من الإثنين، كما يستأنف سكان منطقة القرم التي ضمتها روسيا، العمل الأسبوع المقبل.

8 ملايين إجمالي إصابات كورونا في روسيا

وتظل بعض القيود سارية في العاصمة الروسية، مثل طلب التزام كبار السن المنازل، وتفويض الشركات لإلزام 30% من موظفيها بالعمل من المنزل.

وسجلت روسيا أكثر من 8.75 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و245635 وفاة جراء الجائحة، وفقا لفريق العمل الوطني، الذي يرصد فقط الوفيات المنسوبة مباشرة للفيروس.