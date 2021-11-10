تزايد أعداد إصابات كورونا فى ألمانيا ورقم قياسى للوفيات فى روسيا

سجلت ألمانيا عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على غرار الأوضاع فى روسيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كوفيد-19»، فيما طالب أحد كبار علماء الفيروسات في البلاد بفرض إغلاق آخر ما لم يجرى تسريع عملية التطعيم.

وسجل معهد روبرت كوخ فى ألمانيا رقما قياسيا بلغ 39676 حالة إصابة بكورونا مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله يوم الجمعة والذي بلغ 37120 حالة جديدة.

ارتفاع فى إصابات كورونا في ألمانيا

وأوضح المعهد، إن معدل الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 232.1 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال كريستيان دروستن، رئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، بشأن الوضع في العديد من وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد: «لدينا حالة طوارئ حقيقية في الوقت الراهن وعلينا القيام بشيء ما الآن».

لكن مسؤولين حكوميين، أعلنوا مرارا رفضهم الإغلاق، وناشدوا السكان للحصول على التطعيم بدلا من ذلك.

وتعتزم الحكومة المؤقتة الحالية في ألمانيا، التي ستشكل الحكومة المقبلة، إدخال تشريع هذا الأسبوع من شأنه أن يسمح بالإعلان عن انتهاء الوضع الجائحي على النطاق الوطني، منذ مارس 2020 بنهاية هذا الشهر، وتضع إطارا قانونيا جديدا لإنشاء إجراء فيروس كورونا.

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا

وفى روسيا، أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاضا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا في البلاد مقارنة بأعداد أمس، حيث سجلت البلاد 38 ألفا و58 إصابة خلال 24 ساعة مقارنة بـ 39 ألفا و160 إصابة يوم أمس.

فيما واصلت الوفيات ارتفاعها بتسجيل 1239 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وكانت روسيا شهدت ارتفاعات قياسية لإصابات كورونا الشهر الماضي.

وأوضح المركز، أنه جرى تسجيل 38 ألف و58 حالة إصابة جديدة بكورونا في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 3207 إصابة بدون أعراض وهو ما يمثل 8.4% من أعداد المصابين، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وبلغت إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة 8 ملايين و911 ألفا و713 إصابة.