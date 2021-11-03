أستاذ اقتصاديات الصحة: ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا تنتشر بسرعة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، إن اجتماعات منظمة الصحة العالمية كل فترة تطالب بتوفير اللقاحات في مختلف دول العالم حتى لا يظهر فيروس متحور الفترة المقبلة، لافتا إلى أن فيروس الإيدز قتل عددا أكثر مما قتله فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وذكر أن روسيا تشهد موجة إصابات عالية بسبب تحور ثالث طرأ على الفيروس، وهو أقرب لسلالة «دلتا» في الانتشار، مبينا أنه يمكن استخدام كل اللقاحات ضده

وأشار إلى أن دول العالم الثالث تطالب منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات فيها، بعد أن توفر في إفريقيا فقط أقل من 6% من اللقاحات المطلوبة.

كل فترة يظهر وباء جديد

وأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل فترة يظهر وباء جديد، وهذا أمر متوقع، لذا يجب القضاء على فيروس كورونا في الوقت الحالي، وتوفير اللقاحات حتى لا يتحور.

تحور جديد لفيروس كورونا في روسيا

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، أنه يوجد انتشار لموجة عالية من فيروس كورونا في الصين، حيث رُصدت 50 حالة محليا دون وجود إصابات خارجية، ما سيدفع الصين لتطبيق إغلاق داخلي، مبينا أن هذا الأمر سيؤثر على إمداد الغذاء حول العالم.

وأشار إلى أن الصين لم توضح أن هناك تحول في السلالة عندها حتى الآن رغم ارتفاع أعداد الإصابات.