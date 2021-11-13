الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح أمام أنجولا

كشف مصدر بجهاز منتخب مصر عن طبيعة إصابة أحمد فتوح، ظهير أيسر الفراعنة والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مشاركته في مباراة أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأكد المصدر لـ«الوطن سبورت» أن الإصابة التي تعرض لها أحمد فتوح في مباراة أنجولا عبارة عن كدمة خفيفة في الركبة، ولا توجد أزمة تدعو للقلق منها.

علاج مبدئي للاعب حتى وصوله للقاهرة

وأوضح المصدر أن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أجرى علاجًا مبدئيًا بوضع كمادات على الركبة، حتى وصول اللاعب إلى القاهرة، من أجل الخضوع لفحوصات كاملة لتحديد موعد عودته للتدريبات والمباريات من جديد.

وتعرض أحمد فتوح، ظهير أيسر المنتخب المصري للإصابة في مباراة أنجولا التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، بعد مغادرته المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، ونزول محمود علاء، مدافع المنتخب لإكمال الدقائق المتبقية من أحداث اللقاء.

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