«سعفان» يبحث في قطر مشاركة العمالة المصرية في استعدادات كأس العالم

التقى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمقر الغرفة بالدوحة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مستهلا اللقاء بالترحيب بالضيوف، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وآمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة ، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والملحق العمالي خالد فتحي.

التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية

من جانبه، أكد وزير القوي العاملة، أهمية المرحلة في التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية والملحق العمالي المصري بالسفارة، مؤكدا أن مصر لديها جاهزية من العمالة المدربة، ومستعدون لتدريب العمالة المطلوبة، طبقا لاحتياجات سوق العمل القطري في إطار الاستعدادات لإقامة دورة كأس العالم بالدوحة، مشيرا إلى أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن فيما بين الوزارتين من خلال آلية عمل يتم تشكيلها.

وفي السياق نفسه، أكد الشيخ خليفة أنه بالفعل هناك عمالة مصرية اكتسبت مهارات خلال عملها بدولة قطر في مجال المعمار، وقد استقطبت النهضة القائمة.

كما أكد سعفان، أن لدينا عمالة ماهرة في إطار النهضة التي تمت وتنفذها الدولة المصرية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون بآلية عمل موحدة في هذا الشأن، وأكد سعفان أن الشباب المصري على أتم الاستعداد للمشاركة في تنظيم كأس العالم بالدوحة.

خليفة: مصريون يعملون بغرفة صناعة قطر

وقال الشيخ خليفة، إن لديه أعضاء يعملون بالغرفة القطرية من المصريين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، على وعد بلقاء آخر في القريب العاجل.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، على رؤية وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة استقطاب شباب مصري من ذوي المهارات في اللغة ويتمتعون بمهارات شخصية للاستعانة بهم، ويكونون واجهة استقبال أثناء إقامة كأس العالم بدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى بناء علاقات مودة بين أجيال الشباب والتآلف بينهم.

وفي السياق، أكد السفير عمرو الشربيني، أن هذا يعد نوعا من دعم القوى الناعمة ويقوي الروابط بين الأجيال والشعور.

وفى ختام اللقاء، تبادل وزير القوى العاملة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الهدايا التذكارية، تعبيرا على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على كافة المستويات.