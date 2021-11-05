استمرار منافسات كأس العالم لسباحة الزعانف بشرم الشيخ بمشاركة 400 لاعب

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن منافسات كأس العالم لسباحة الزعانف بشرم الشيخ، مستمرة في يومها الثاني، وسط تنافس كبير من الأندية المشاركة من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن البطولة جاءت في توقيت ممتاز، حيث تشهد شرم الشيخ إقبالا سياحيا منذ أغسطس الماضي، لقضاء إجازة موسم الشتاء.

وأضاف «فتحي»، في تصريحاته أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد أن إقامة الفعاليات الرياضية في شرم الشيخ، دليل على عودة السياحة بقوة ووجه باستضافة البطولات العالمية على أرض السلام شرم الشيخ.

28 ناديا يتنافسون على لقب البطولة

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن نهائيات كأس العالم لسباحة الزعانف، انطلقت أمس الأول، بمشاركة 28 ناديا يمثلون 28 دولة هي النمسا، بيلاروسيا، شيلي، هنغاريا، الهند، إيطاليا، الأردن، كازخستان، الكويت، ليتوانيا، المغرب، بولندا، الإتحاد الروسي، سويسرا، أوكرانيا، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة، وتقام فعاليات البطولة بحمام السباحة الاوليمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى الثامن من الشهر الجاري.

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأكد «فتحي»، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدينة الشبابية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه في حالة إصابة أي لاعب يجري عزله لحين صدور نتيجة التحاليل، وهناك غرفة عزل داخل القرية الشبابية بشرم الشيخ.

وتابع أن مدير عام المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وضع خطة لتعقيم المدينة بالكامل، خاصة أن المدينة استقبلت أفواجا سياحية وبطولات طوال العام، ووجه الوزير بتوفير كل سبل الراحة لجميع الوفود المشاركة بالبطولة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.