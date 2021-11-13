تفاصيل انهيار عقار بروض الفرج.. وفاة 3 أشخاص وإخلاء العمارات المجاورة

شهدت محافظة القاهرة انهيار عقار بمنطقة روض الفرج صباح اليوم السبت، وتحركت أجهزة الحماية المدنية بمجرد تلقي البلاغ للتعامل مع العقار المنهار.

إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار

وزار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع انهيار عقار روض الفرج لمتابعة الموقف وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار الكائن في 10 شارع سيدي الحلي ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحي روض الفرج مع إخلائها مؤقتا.

رفع المخلفات الناتجة عن الحادث

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة موافاته بتقرير عن أسباب الانهيار وتأثير العقارات المجاورة مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

مكون من دور أرضي و4 طوابق

كما أشرف محافظ القاهرة على عمليات الإنقاذ الناجمة عن انهيار عقار روض الفرج مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة، وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية وتم إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

وفاة 3 أشخاص

كما أسفر انهيار عقار روض الفرج بمحافظة القاهرة صباح اليوم عن وفاة 3 أشخاص من بينهم سيدة مسنة وشاب 35 سنة وطفل 9 سنوات «من أسرة واحدة»، وهي الأسرة الوحيدة التي كانت تقطن العقار والمالكة له، كما تشير تقارير الحي إلى أن العقار قديم وصدر منذ سنوات قرار ترميم وتم ترميمه بالفعل وأخذ شهادة من الحي بعد الترميم، ولكنه انهار بشكل مفاجئ، وتواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على متابعة الموقف للحفاظ على سلامة المواطنين في العقارات المجاورة مع صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا، وحاليا تجرى النيابة العامة تحقيقات بشأن العقار المنهار، وقامت هيئة النظافة بالقاهرة برفع المخلفات والأنقاض الناجمة عن انهيار عقار روض الفرج.