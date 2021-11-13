سمكري البني آدمين يعتذر للأطباء: أنا مش بتاع علاج طبيعي واللي بعمله «طرقعة ضهر»

ظهر يوسف خيري، الملقب باسم «سمكري البني آدمين» في فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، لكي يرد لأول مرة على ما توجه له من اتهامات في الفترة الأخيرة، ويوضح الأمور من ناحيته إلى متابعيه، وبدأ «سمكري البني آدمين» حديثه بالاعتذار لكل أطباء العلاج الطبيعي ونقابة أطباء العلاج الطبيعي، مؤكدا أن ما حدث على مدار تلك الفترة مجرد سوء فهم.

سمكري البني آدمين يستنكر وصفه بطبيب علاج طبيعي

واستنكر خيري كل من وصفه بطبيب علاج طبيعي، أو أنسبه لمجال العلاج الطبيعي بأي شكل من الأشكال، قائلا: «أنا مش بتاع علاج طبيعي ولا عمري قولت في أي بوست أو فيديو أو حتى لقاء إني دكتور علاج طبيعي أو اللي بعمله دا علاج طبيعي».

وأوضح خيري، أن ما يقوم به لا يزيد عن كونه «مساج» و«طرقعة للظهر»، متابعا: «أنا مافيش عندي أي أدوات لها علاقة بالعلاج الطبيعي، ولا عمري استقبلت حد على أنه مريض ويحتاج لعلاج طبيعي، كل اللي عندي هو مسدس مساج وأكواب حجامة»، وأكمل: «أكواب الحجامة موجودة في أي صيدلية ولو دخلت دقيقتين على اليوتيوب هتعرف تعملها عادي مش محتاج تخصص أو دراسة».

سمكري البني آدمين: أنا بثق في القضاء

وأشار خيري إلى أن ما يقوم به لم يسبب أي أذى لأحد، كما لفت إلى القضية التي تم رفعها ضده، موضحا أنها لا تزال بين يدي القضاء حتى الآن، ما يمنعه عن الكلام عنها بأي شيء.

وأكد أنه يثق في القضاء المصري، وفيما يحكم به، واختتم الفيديو موجها الشكر لكل من ساعده، ومن لم يساعده أيضا خلال تلك الفترة العصيبة التي مر بها، كما وصفها.