ضبط «سمكري بني أدمين» جديد في قنا.. خريج معهد فني يدير مركز علاج طبيعي

أعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي بمحافظه قنا، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص حاصل على معهد فني تجاري يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بقنا وينتحل صفة طبيب علاج طبيعي.

ضبط شخص منتحل صفة دكتور علاج طبيعي

وتقدمت نقابة العلاج الطبيعي بقنا بالشكر إلى دكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، ودكتور مصطفي فؤاد مدير العلاج الحر بقنا، بعد ضبط شخص منتحل صفة دكتور علاج طبيعي.

وأكدت النقابة، أنه في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة التصدي لكافة المخالفات التي قد تلحق بصحة المواطنين بالمحافظة، أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ضبط شخص حاصل على معهد فني تجاري ينتحل صفة دكتور علاج طبيعي بقرية العضاضية بمركز أبو تشت.

يتم إدارته بواسطة شخص حاصل علي معهد فني

وقال الدكتور راجي تواضروس، إنه أثناء متابعة المراكز والعيادات بواسطة فريق العلاج الحر بالمحافظة تبين وجود مركز علاج طبيعي يتم إدارته بواسطة شخص حاصل على معهد فني، حيث وجه فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بشن حملة على المركز المخالف.

وقد تبين أن المركز يدار بواسطة خريج معهد فني تجاري يقوم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وينتحل صفة دكتور علاج طبيعي.

وقال الدكتور مصطفى فؤاد، مدير العلاج الحر بقنا، إنه تم على الفور تحرير محضر في قسم الشرطة بانتحال صفة طبيب واستصدار قرار غلق للمكان المخالف.