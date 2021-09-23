قال ماجد البنهاوي، محامي المتهم «يوسف خيري» المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، إنه كان من المفترض عقد جلسة التجديد يوم الأربعاء المقبل 29 سبتمبر الجاري، لكنه قام باستئناف أمر حبس المتهم، وتحددت جلسة أمام غرفة المشورة مستأنف مدينة نصر.

إخلاء سبيل سمكري البني آدمين بكفالة 50 ألف جنيه

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم حصل على إخلاء سبيل بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، موجهًا الشكر للقضاء المصري، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبل سيعمل على إثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

محامي المتهم: مقولناش إنه دكتور وحقه هيرجع

وأكد أنه سيقوم بصفته دفاع المتهم، بملاحقة كل من تطاول على موكله قضائيًا، ونفى التصاق لقب «دكتور»بالمتهم يوسف خيري مشيرًا إلى أنه حصل على دورة من الولايات المتحدة الأمريكة في تقوية العظام وطرقعة العمود الفقري: «مقولناش إنه طبيب وطبيعة شغله بعيدة تمامًا على شغل دكاترة العلاج الطبيعي».

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القبض على سمكري البني آدمين

كانت قوات الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على المتهم يوسف خيري، بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، بالإضافة إلى تزوير شهادة تخرجه في القضية التي تحمل رقم 15808.

غلق مركز سمكري البني آدمين

وأمرت مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بغلق مقر مركز للعلاج الطبيعي مملوك للمتهم في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي أطلق على نفسه لقب «سمكري البني آدمين»، وطالبت النيابة العامة بالتحري عن هوية المتهم والتأكد من وجود ترخيص للمكان وأيضًا ترخيص مزاولة مهنة الطب.