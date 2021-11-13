قصة مسرحية المومس الفاضلة.. مأخوذة عن حدث حقيقي وتقدمها إلهام شاهين

حالة واسعة من الجدل اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين استعدادها للعودة إلى المسرح بعد فترة طويلة من الغياب بمسرحية المومس الفاضلة، وهو العرض المسرحي المأخوذ عن نص بنفس العنوان للكاتب جان بول سارتر، والذي سبق وقدمته الفنانة سميحة أيوب على المسرح في ستينات القرن الماضي.

تدور أحداث مسرحية المومس الفاضلة والتي استوحى كاتبها جون بول سارتر أحداثها من واقعة حقيقة تعرف إعلاميا بـ«فتية سكوتسبورو»، حول فتاة ليل تدعى «ليزي» التي تكون الشاهدة الوحيدة على واقعة تعدى رجل أبيض على فتاة ليل داخل القطار، ولكن توجه الاتهامات إلى راكب أسود البشرة والذي يهرب في محاولة لإثبات برأته.

وتتعرض «ليزي» لضغط شديد من قبل والد الرجل الأبيض، الذي يعمل سيناتور في مجلس النواب الأمريكي، في محاولة لجعلها تشهد ضد الرجل الأسود في المحكمة، وأمام رفضها يهددها بالقبض عليها بتهمة ممارسة البغاء.

القصية الحقيقية المأخوذ عنها مسرحية المومس الفاضلة

وتعتبر قضية «فتية سكوتسبورو» هي الحدث البارز الذي استوحى منه الكاتب العالمي أحداث مسرحية، وحدثت الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1931، عندما اتهمت سيدتان أمريكيتان 9 مراهقين من أصول أفريقية بالاغتصاب وتمّ الحكم على 8 منهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة 75 عامًا، دون محاكمات عادلة أو توقيع كشف طبي على السيدتان للتأكد من ارتكابهم للواقعة.

إلهام شاهين توافق على تقديم «المومس الفاضلة» بشرط

وجاءت فكرة تقديم الفنانة إلهام شاهين للعمل خلال ندوة في أحد المهرجانات الفنية في شرم الشيخ، عندما تحدثت في وجود الفنانة سميحة أيوب عن حبها للمسرحية والدور الذي قدمته سيدة المسرح، واقترحت الأخيرة أن تعيد إلهام شاهين تقديم الدور، ورحب بالفكرة ولكن بشرط أن تتولى سميحة أيوب إخراج المسرحية.