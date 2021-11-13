إصابة نجل ماجد المصري بكسر في الترقوة.. ووالدته: كل ألم بتتألمه بيقطع قلبي

أعلن الفنان ماجد المصري، اليوم، عبر ستوري موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابة ابنه أحمد بكسر في الترقوة.

ونشر ماجد، صورة لابنه، وطالب الجمهور بالدعاء له، قائلا: «الحمد لله على كل حال كسر مضاعف في الترقوة بالرجاء الدعاء لابني أحمد ولكل مريض».

كما نشرت مني اش اش، طليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة أحمد، فيديو يجمعها بنجلها عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت قائلة: «ابني حبيبي كل ألم بتتألمه بيقطع قلبي والله، ربنا يشفيك ويعافيك، كسر في عظمة ترقوة الرقبة ربنا يستر عليك يا قلب قلبي من جوه».

ماجد المصري وفيلم «الكهف»

ويُشارك الفنان ماجد المصري، في فيلم أهل «الكهف»، الذي يُجرى تصويره حاليًا، ويُشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وغادة عادل، ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفى، وصبري فواز، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وأحمد عيد، والعمل مأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلادياً، عن صراع الإنسان مع الزمن، عبر ثلاثة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.