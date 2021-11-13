رامي رضوان: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس لخصت تحديات الداخل الليبي

قال الإعلامي رامي رضوان، موفد قناة DMC إلى باريس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة أمام مؤتمر باريس لدعم ليبيا، بتفاصيل بالغة الأهمية، ولخّص التحديات الكبرى، التي تواجه الداخل الليبي، كما دعا الليبين لضرورة التأهب من أجل عقد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد 6 أسابيع من الآن، وكانت كلمة بالغة الأهمية أمام كبار قيادات العالم.

رضوان: الرئيس حث الليبين على الاستلهام من روح الأجداد للوصول للحرية

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي، أكد خلال كلمته بضرورة إجراء الانتخابات بشكل أولي، وأن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إتمام ذلك، وخاطبهم بـ«شعب عمر المختار»، وحثهم على استلهام روح الأجداد في استلهام القرار الوطني والحصول على الحرية، وهذا سيحدث بأيادي الليبين وأن يكونوا على قلب رجل واحد.

رضوان: للمؤتمر أهمية بالغة لإتمام الانتخابات الليبية

وأوضح أن الرئيس، شدد خلال كلمته، على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الداخل الليبي، وكذا ضرورة حفاظ الشعب الليبي على وحدته وبناء مؤسساته، وللمؤتمر أهمية بالغة لإعطاء دفعة قوية لإتمام الانتخابات الليبية في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي، مع نظيره الفرنسي، شهد الحديث حول تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، كما أثنى الرئيسان على العلاقات المتطورة بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتجلت تلك الصورة في مصافحة الرئيس السيسي لنظيره الفرنسي، «المصافحة كانت كلها حرارة ودفء فور وصول الرئسي السيسي إلى قصر الإليزيه».

وأشار «رضوان»، إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، ثمّن وأبدى الاهتمام بضرورة تعزيز العلاقات بين المجلس الأوروبي ومصر، لما لها من ثقل سياسي وأهمية استراتيجية كبرى على مستوى أمن واستقرار المنطقة، كما التقى الرئيس السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وتشجيعه للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، ووزير الجيوش الفرنسية والتي ثمنت العلاقات الثنائية مع مصر على مستوى التنسيق المستمر في ملف مكافحة الإرهاب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الفرنسي، وأكدا على تعزيز العلاقات على كافة المستويات والمجالات بين مصر وفرنسا، وأكد على أنه سيقوم بتشجيع الشركات الفرنسية لتعزيز استثماراتها بالداخل المصري.

وتابع: «كل اللقاءات التي شارك فيها الرئيس، كان الجميع يثمِّن فيها ما حدث في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودور مصر في استقرار المنطقة».

وأضاف: «فيه شغف وانتظار كبير من قبل الفرنسيين لافتتاح المتحف المصري الكبير، استنادا لما حدث من قبل في حفل الممياوات الذي حدث من قبل»