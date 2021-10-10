رامي رضوان عن إصابات كورونا بمدارس بريطانيا وأمريكا: بسبب ليونة الإجراءات

قال الإعلامي رامي رضوان، إنَّ الدراسات تشير إلى أنَّه بعد عودة المدارس في بريطانيا وبعد إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا المكثفة هناك، إلا أنَّه من الواضح أنَّ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا هناك لم تكن كافية، خصوصًا بعد ارتفاع اصابات كورونا مع عودة الدراسة، فالإجراءت الاحترازية من كانت أقل وتتسم بالليونة عما كان من قبل، مما تسبب في ارتفاع الإصابات في بريطانيا، موصيًا بضرورة أن يتمّ تطبيق إجراءات أكبر تؤمن عودة الطلاب للمدارس حول العالم.

يجب تطبيق إجراءات أكبر تؤمن عودة الطلاب للمدارس

وأشار «رضوان»، خلال حديثه في فيديو مباشر بثه على حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أنَّ بعض الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكّد أنَّ معدلات الإصابة بدأت تزيد في المدارس بالمناطق التي بها أعداد المطعمين قليلة، ففي واشنطن أجروا دراسة أكّدت أنَّ فتح المدارس لم يكن أحد عوامل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: «دول العالم تتحدث عن وجوب عودة المدارس وحضور الطلاب بشكل طبيعي، خصوصًا بعد دراسات أجريت حول تأثر الطلاب بالتعلم عن بعد مما عرّض الطلاب لمخاطر كبيرة من ضمنها التأثير على صحتهم التنفسية والبدنية وتحصيلهم الدراسي».

واستشهد الإعلامي، بما ذكرته «اليونسيف»، حيث أوضحت أنَّ إغلاق المدارس أثر على مليار ونصف طالب وطالبة، والطلاب بالمدارس الفقيرة تحديدا تأثيرت كثيرًا لأنها لا تملك وسائل التعلم عن بعد.

مليار ونصف طالب تأثروا بإغلاق المدارس

وأضاف أنَّه يدور حديث حول احتمال تفشي إصابات كورونا في بعض المدارس التي لن تلتزم بالإجراءات الإحترازية، مشددًا على أنَّ التعليم الحضوري مهم جدًا للتواصل والتفاعل بين الطلاب والمدرسين، خصوصًا بعد تجربة وباء كورونا وتجربة التعليم عن بعد التي أثبتت عدم فاعليتها بنسبة كبيرة، وأثبتت أهمية التواجد بالمدرسة والتفاعل.

وشرح الإعلامي، أنَّه رغم تفشي «متحوري دلتا» و«دلتا بلس» ببعض الدول المتقدمة، إلا أنَّ بعض هذه الدول توصي بضرورة عودة المدارس مرة أخرى، وحتى لو تفشى الوباء مرة أخرى سيكون قطاع التعليم آخر قطاع سيتمّ إغلاقه.