رامي رضوان ينعى المشير طنطاوي: بطل عسكري من طراز فريد

حرص الإعلامي رامي رضوان على ارتداء بدلة وكرافتة سوداء خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، تعبيرًا عن حزنه لرحيل المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

رامي رضوان: «طنطاوي» خاض 5 حروب بينهم 4 ضد إسرائيل

وقال «رضوان»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، إن المشير طنطاوي كان بطل عسكري من طراز خاص وفريد، خاض أكثر من 5 حروب دفعة واحدة بينهم 4 حروب شارك فيها ضمن صفوف القوات المسلحة المصرية ضد إسرائيل، إذ كان أحد من شاركوا بحرب 1956، كما كان أيضًا واحدًا ممن شاركوا بحرب 1967، وأيضًا كان من أبطال حرب الاستنزاف، إلى جانب مشاركته في نصر أكتوبر المجيد.

«رضوان»: المشيرطنطاوي كان يقول دائمًا إن حرب الاستنزاف كانت فترة زاهرة للقوات المسلحة

وأضاف «رضوان»، أن المشير كان يقول دائمًا عن حرب الاستنزاف بالأخص، أنها كانت فترة زاهرة في تاريخ القوات المسلحة المصرية، إذ كان الجيش المصري يقاتل وفي ونفس الوقت يستعد ويعيد بناء ثواته في نفس الوقت، وأعطت هذه الحرب الثقة في جنود وضباط الجيش المصري من جديد، كما منحت الشعب المصري الثقة في جيشه الوطني.

ولفت إلى أن المشير «طنطاوي»، كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973، حيث كان وقتها قائدا للكتيبة 16 مشاة، والتي استطاعت أن تحقق بطولة عظيمة من بطولات كثيرة شهدتها تلك الحرب المجيدة.

وبعد وفاة النجم الكبير سمير غانم، ومن ثم رحيل النجمة دلال عبدالعزيز، كان يفكر «رضوان» في أن يطل على مشاهديه ببدلة سوداء أيضًا، لكنه لم يفعل ذلك كون الفنانين الراحلين لا يحبان اللون الأسود، حسبما كشف الإعلامي خلال ظهوره الأول بعد وفاة والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وكذلك بعد وفاة والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.