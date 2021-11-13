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محمود مسلم

مدرب شباب فولفسبورج: تعاقدنا مع مرموش بعد 10 دقائق من مشاهدته

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الوطن
09:15 م | السبت 13 نوفمبر 2021
عمر مرموش

عمر مرموش

تحدث الألماني روديجر زيهل، مدرب الفريق الثاني في فولفسبورج، وهو أول من استقبل عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر في رحلته الاحترافية ، عن مشواره مع الفريق وأهم ما يميزه، والنصائح التي وجهها له، بالإضافة إلى مقارنته بمواطنه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كشف المدرب الألماني العديد من الكواليس التي تخص جناح الفراعنة الشباب. 

وأكد المدرب الألماني في حواره لـ«الوطن سبورت» أنهم تعاقدوا مع الدولي المصري بعد 10 دقائق فقط من مشاهدته على أرض الملعب.

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