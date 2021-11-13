بنك مصر يوقع عقد قرض لصالح شركة «بنية لكابلات الألياف الضوئية» بـ481 مليون جنيه

وقع بنك مصر عقد تمويل لصالح شركة «بنية لكابلات الألياف الضوئية»، إحدى شركات مجموعة «بنية»، بقيمة 481 مليون جنيه، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة والهيئة العربية للتصنيع.

وقال البنك، فى بيان، إن التمويل يستهدف إنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية فى مصر وأفريقيا لتغطية الطلب على منتجات كابلات الألياف الضوئية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم كابلات ذات جودة عالية نظراً لإنتاجها بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الرائدة فى مجال الكابلات الضوئية على مستوى العالم شركة «Corning» الأمريكية وبالشراكة مع «الهيئة العربية للتصنيع»، أكبر هيئة صناعية فى المنطقة الأفريقية والعربية. ولفت البنك، فى بيانه، إلى أن المشروع يحتل موقعاً متميزاً فى منطقة قناة السويس الاقتصادية على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع. وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قيام بنك مصر بهذا التمويل يُعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية دور الكوادر المدربة فى إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذه المنح بكفاءة عالية، وحرص بنك مصر الدائم على تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة، والتى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى. وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشراكة تستهدف تأسيس صناعة وطنية من بنية تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات والاتصالات تلبى احتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر وفتح منافذ للتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

وقال المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية»، إن الشركة تسعى من خلال هذا التعاون إلى الحصول على تمويل لإنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية فى مصر وأفريقيا بالشراكة مع «الهيئة العربية للتصنيع» المؤسسة الصناعية الرائدة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمثل التمويل فى صورة حزمة تمويلية طويلة الأجل لتمويل إنشاء المصنع وشراء آلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج، وكذلك تمويل رأس المال العامل عند بدء الإنتاج.

وقال محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إن التمويل يأتى انطلاقاً من حرص البنك على تحقيق رؤية مصر «2030»، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمى الذى يضمن الطلب المستمر على منتجات وخدمات القطاع.