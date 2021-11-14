أمطار غزيرة وبرق ورعد بمدن البحر الأحمر والسيول تقطع الطرق

تعرضت مدن جنوب محافظة البحرالأحمر، لسقوط أمطار متوسطة على مرسى علم ومحمية وادى الجمال وأبوغصون وحماطة والشيخ الشاذلي، وجاري سحب المياه الراكدة فى الطرق والشوارع الرئيسية، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة.

السيول تقطع طريق مرسى علم / القصير وتحويل الحركة المرورية به

قطعت السيول طريق مرسى علم / القصير، وبالتحديد في منطقة الكيلو 50، ومازالت أجهزة مرسى علم تتابع إزالة آثار الأمطار على الطرق بينما أعلنت أجهزة سفاجا بالبحر الأحمر، الانتهاء من شفط وسحب تجمعات المياه من الطرق والشوارع الرئيسية.

وأعلنت أجهزة مرسى علم، تحويل الحركة المرورية بين المدينة والقصير، إلى الطريق الجديد «مرسى علم - القصير»، وإلغاء الطريق القديم بداية من الكيلو 58، وذلك كإجراء احترازي بعد السيول التي تعرض لها الطريق القديم.

أمطار بالغردقة وسفاجا

كما شهدت مدن الغردقة وسفاجا، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وسحبا رعدية ونشاطا للرياح والأتربة، فيما وصلت السيول إلى الطرق وجبال البحر الأحمر.

أمطار غزيرة بالشلاتين

وتعرضت مدينة الشلاتين لرياح جنوبية شديدة محملة بالأتربة، مع سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد شمال وجنوب غرب المدينة، وسقوط أمطار خفيفة بقرية مرسى حميره شمال الشلاتين، وجارى سحب مياه الأمطار الراكدة.

أمطار على مدينة سفاجا

وتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، سقوط أمطار متقطعة على أنحاء المدينة، حيث قامت لجنة مشكلة من عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة، ومدير إدارة الأزمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة المواقف، بحصر تجمعات المياه وشفطها بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحى بالمدينة.

وقال رئيس المدينة، إن اللجنة عاينت الطرق المؤدية إلى المدينة لمتابعة حالتها، وتبين وجود نحر في جانب الطريق بالكيلو 32 جنوب مدينة سفاجا نتيجة غزارة الأمطار.

وأكد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، إنه على الفور تم التعامل مع آثار الأمطار، وحصر تجمعات المياه، والمرور على بحيرة الكيلو 4 لتجميع المياه، والتأكد من جميع البرابخ من سريان المياه داخلها، وجميعها تعمل بكفاءة، وقد تم فصل أعمدة الإنارة لعدم حدوث أي ماس كهربي، وتم سحب المياه من الطرق العمومية والداخلية، والآن على وشك الانتهاء من سحب جميع المياه بالمدينة، بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه، عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة البحر الأحمر

من جهته كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كل الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، من خلال غرفة عمليات مركزية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة، ورفع التقارير أولا بأول إلى غرفة العمليات الرئيسية.