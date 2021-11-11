ظهور زوجين لعروس البحر بشواطئ الغردقة (صور)

رصد عدد من الغطاسين في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، ظهور جديد لزوجين من عروس البحر، يتجولان معاً قبالة سواحل مدينة الغردقة، وذلك عقب ساعات من العثور عروس بحر نافقة على أحد الشواطئ بمدينة سفاجا، التي تم دفنها بالمدفن الصحي، بمعرفة إدارة محميات البحر الأحمر.

زوجان لعروس البحر يتجولان على شواطئ الغردقة

تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البحر الأحمر إخطاراً من كل من عبد الهادي محمد، وحمزة محمد، مدربين غطس بالغردقة، مساء اليوم الخميس، برصد زوجين من عروس البحر، أثناء تجولهما بشواطئ الغردقة، في منطقة سواحل جزيرة «مجاويش»، حيث كانا يسبحان في انسياببة وهدوء تام، يدل على استمتاعهما بالسباحة في مياه البحر الأحمر قبالة شواطئ الغردقة.

سبب ظهور زوجين لعروس البحر في الغردقة

ومن جانبه، كشف حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، عن أن ظهور زوجين لعروس البحر دفعة واحدة على شواطئ الغردقة، يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها تماماً، وأوضح أن سبب ظهور عروس البحر فى تلك المنطقة على وجه الخصوص، لأنها غنية بالأعشاب البحرية، التي تُعد الغذاء المفضل لعروس البحر.

نظافة الحياة البحرية بشواطئ البحر الأحمر

وأشاد «الطيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، بمجهودات محميات البحر الأحمر للحفاظ على نظافة الحياه البحرية، وتوفير بيئة نظيفة للكائنات البحرية النادرة، التي تُعتبر ثروة قومية، تجذب آلاف السائحين إلى شواطئ البحر الأحمر، خاصةً شواطئ الغردقة ومرسى علم.

فرق من المحميات تجري جولات على الشواطئ

ومن جانبه، قال الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، إن معاودة ظهور عروس البحر على شواطئ مدن البحر الأحمر، يرجع إلى نظافة البيئة البحرية، التي أدت إلى تعافي الشعاب المرجانية، وظهور مثل هذه الكائنات البحرية النادرة، لافتاً إلى أن فرق من المحميات تجري جولات على الشواطئ لمتابعة ورصد البيئة البحرية بصفة يومية، ومتابعة الأضرار على البيئة البحرية، والعمل على معالجتها على الفور.