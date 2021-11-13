فصل التيار الكهربائي ببعض مناطق البحر الأحمر بسبب الطقس السيئ

كشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن قيام الشركة بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر، والتي تعرضت لموجة من الطقس السيئ، وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة وتعرض البعض منها إلى سيول.

إعلان الشركة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار

وأشار السيد لـ«الوطن» إلى أن الهدف من فصل التيار عن بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر ومنها حلايب وشلاتين الهدف منها هو الحفاظ على حياة الناس، لافتا إلى إعلان الشركة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت عدد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر.

فرق صيانة لحل شكاوى المواطنين

فيما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء في مصر العليا والقناة شكلت فرق طوارئ وصيانة بالقطاعات تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، لافتا إلى أنه يتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.​

تأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة بشركتي مصر العليا والقناة لتوزيع الكهرباء للمرور على مكونات الشبكة المختلفة، حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة لافتا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة وغرف في شركات النقل والتوزيع.

وأوضحت الوزارة إلى وجود خطة طوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئ وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مؤكدا على أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أى شكاوى.