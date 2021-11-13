«مصر للطيران» تشارك في معرض دبي الدولي «Dubai Airshow 2021»

في إطار حرص وزارة الطيران المدني، برئاسة الطيار محمد منار، وزير الطيران، على ضرورة التواجد الدائم في المحافل العالمية المهمة في صناعة النقل الجوي، بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية في هذا المجال، التي تمتد لـ90 عاما، غادر مساء اليوم وفد من وزارة الطيران المدني، ومصرللطيران، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران Dubai Airshow 2021 في دورته الـ17، الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

«مصر للطيران» تشارك في معرض دبي بجناح دعائي

وتأتي مشاركة الشركة الوطنية «مصر للطيران»، هذا العام، من خلال جناح دعائي، يعرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة، ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة، حيث تمتلك مصرللطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية، تؤهلها للمنافسة في هذه المجالات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة قاعدة عملائها، حيث من المقرر أن يتم خلال فعاليات المعرض، إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي.

معرض دبي للطيران الأهم بالشرق الأوسط والثالث عالميا

ويعتبر معرض دبي للطيران، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالميا، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليميا وعالميا، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة، وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات، وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.