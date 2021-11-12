طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام بعد التأكد من عدم وجود قنبلة

أكد مصدر مسئول بمصرللطيران أن رحلة الشركة رقم (MS2688) قد أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها، وذلك بعد رجوعها بسبب بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وكان مصدر مسئول بمصرللطيران أعلن أن رحلة الشركة رقم (MS2688) التي عادت مرة أخرى إلى مطار الدمام، قد هبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية للطائرة تبين أنه تهديد كاذب.

وقرر قائد رحلة شركة مصر للطيران رقم MS2688 المتجهة من الدمام للقاهرة، العودة مرة أخرى لمطار الدمام لسبب طارئ لم يعلن عنه وقتها، وهبطت الطائرة بسلام، وأصدرت شركة مصر للطيران عدة بيانات صحفية لتوضيح ما حدث، قبل أن تقلع الطائرة المصرية من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كل الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها، وذلك بعد رجوعها بسبب بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

يأتي ذلك بعد أيام من عودة طائرة مصرية متجهة لمطار القاهرة من مطار موسكو مرة أخرى للمطار في الرحلة رقم (MS729)، من طراز A220-300، بسبب تحذير مكتوب عن وجود قنبلة داخل الطائرة حيث خضعت الطائرة للتفتيش الدقيق وتبين أن البلاغ كاذب قبل أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية المتبعة عالميًا لتأمين الطائرة.