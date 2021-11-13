الصحة: مش أول مرة يبقى عندنا مصابين بلدغات عقارب.. بتحصل كل سنة مع السيول

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزيرة الصحة ترأس لجنة الأزمات لمتابعة تطورات الأوضاع الصحية في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد نتيجة السيول التي شهدتها تلك المناطق مؤخرًا وظهور العقارب التي تسببت في إصابات لعدد من المواطنين، مؤكدًا أن الأمر يحدث بشكل سنوي مع السيول والأمطار التي تدفعها للخروج من جحورها، والتسبب في إصابة البعض بلدغاتها.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن اللجنة راجعت مخزون أمصال العقارب والثعابين في المحافظات، وتبين وجود 3500 جرعة من أمصال لدغ العقارب والثعبان والمصابين في أسوان بلغوا 503 حالات وبمجرد دخولهم للمستشفى تلقوا الأمصال ولا وفيات تتعلق نهائياً بلدغ العقرب.

التوجه إلى المستشفى

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في رسالته للمواطنين، على أنه حال الشعور بأي عرض من أعراض لدغة العقرب يجب التوجه إلى أقرب مستشفى، موضحًا أن الأعراض تبدأ بألم شديد في موقع اللدغ، وهي أعراض تشبه التسمم والتعرق والقيء والاسهال.

وواصل: «مش أول مرة يكون عندنا مصابين بلدغات العقارب بسبب السيول والأمطار الغزيرة وخروج هذه العقارب من الجحور في الجبال ويحدث سنويا، ولدينا خطة في الوزارة للتأمين الطبي ضد السيول طبقا لتوقعات الأرصاد».

خطة لدعم المناطق المتضررة من السيول

وذكر أنه جرى إطلاق خطة تشمل عدة محاور بداية من تواجد سيارات الإسعاف وتوزيعهم على المحافظات بواقع 2119 عربة إسعاف موزعة على المحافظات والطرق السريعة كافة، بالإضافة إلى 48 سيارة دفع رباعي للمناطق الحدودية والوعرة في المحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها، بالإضافة لاستعداد أقسام الطوارئ في المستشفيات وتوفر المصل في كافة مستشفيات المحافظات.