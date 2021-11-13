محافظ أسوان: حجم الخسائر مش كبير مقارنة بحجم السيول.. «منمناش من إمبارح»

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة أمس، الجمعة، لم تحدث فيها منذ 11 سنة، موضحًا: «نتواصل مع كل القطاعات وعملنا غرفة عمليات مستمرة ونتلقى المعلومات بشكل مستمر، وعملنا مع الدفاع الشعبي على التعامل مع الأزمات ومعداتنا كانت جاهزة والحمد لله ربنا كرم على أرض الواقع، ولما نقول إن دي حاجة محصلتش من 11 سنة نقدر نقول إن الأزمة عدت بنسبة كويسة وحجم الخسائر يعتبر مش كبير بالنسبة للموقف».

المحافظة ستعمل على ترميم 5 بيوت

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن العشوائيات أكثر المناطق تضررا من موجة الطقس السيء، لافتًا إلى أن المحافظة ستعمل على ترميم 5 بيوت، كما تستعد لأي موقف مماثل، وستعمل على إعادة بناء أي بيت يتضرر: «مش هنسيب أي حد، ومسؤوليتنا التعامل مع أي حاجة تحصل لأي مواطن، وجاهزون لمساعدة المواطنين، ولدينا حالتين حصلتا على إيواء عاجل بسبب سوء حالة البيوت».

ونفى محافظ أسوان، وجود أي مشكلة تتعلق بالطاقة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة، خاصة أن أكثر من 504 أصيبوا جراء موجة الطقس السيء، مشددًا في الوقت ذاته على أن التطعيمات ضد لدغات العقارب متوافرة بكثرة.

تعطيل تشغيل الكهرباء لفترة زمنية معينة

وأشار إلى أنه جرى تعطيل تشغيل الكهرباء لفترة زمنية معينة منعا لتدهور الأوضاع، ما أثر على ضخ المياه، لكن جرى إتاحة البديل وهو عبارة عن عربات مياه للأماكن الحيوية مثل المستشفيات: «الأزمة بدأت 10 بالليل ومنمناش من إمبارح، وأي تنفيذي في المحافظة أو رئيس أي قطاع لو نام ساعة يبقى كويس جدا».