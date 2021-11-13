أشرف عطية: إعادة الكهرباء لـ90% من وحدات محافظة أسوان والوضع حاليا مستقر

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدكتور مصطفى مدبولي، كان يتابع وضع الطقس السيئ معه باستمرار، أثناء وجوده في السويس: «كان بيكلمني كل ساعتين أو 3 ساعات ويسألني عن الأخبار».

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه جرى إعادة الكهرباء إلى أكثر من 90% من وحدات المحافظة: «كان لدينا منطقة كاملة لم تصلها المياه، لكن جرى توصيل المياه لها في نهاية المطاف، وأهم شيء لدينا عدم قطع الخدمة لوقت طويل، لأن المواطن له حق علينا، وأي تأخير سيؤثر على الحياة عموما».

المحافظ: الأمور مستقرة في أسوان

وتابع محافظ أسوان: «الأمور ماشية كويسة ومستقرة في الأسوان، وبالنسبة للعقارب فإنها انتشرت نتيجة الرياح المحملة بالأتربة لأنها كانت شديدة، وكل منطقة جبلية فيها كل أنواع الزواحف».

المحافظة تعمل على حل أي مشكلة تواجه المواطنين

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة، تعمل على حل أي مشكلة تواجه المواطنين، وعندما اشتدت الرياح جرى وقف الحركة في الطرق السريعة بالكامل والملاحة النيلية، لكن عندما هدأ الوضع جرى إعادة الخدمة فيها، وبخاصة أن أسوان تعيش موسما سياحيا.

وأكد عطية، أن المناطق والأماكن السياحية لم تتأثر، لكن الأماكن التي تأثرت هي المناطق العشوائية: «اللي إحنا فيه دلوقتي، السياح عايشينه في بلادهم طول السنة، وإحنا لما بيحصل عندنا 4 أو 5 ساعات بيبقى الموضوع كبير، والأرصاد مش مقصرة معانا وبيجي لنا فاكسات منها ومن رئاسة الوزراء بشأن الأحوال الجوية».