سفير مصر في باريس: يوجد ولع شديد في أوروبا بحضارتنا القديمة

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، إن هناك تقديرًا فرنسيًا لعملية التنمية الشاملة التي تحدث في مصر، كما أن العلاقات بين القاهرة وباريس متنوعة ومتشعبة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع المسؤولين الفرنسيين في أثناء زيارته لباريس سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، إذ أن هناك ولعًا شديدًا في أوروبا بكل ما هو مصري، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

السيسي عرض على المسؤولين الفرنسيين مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف «يوسف»، أن الرئيس السيسي عرض على المسؤولين الفرنسيين مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، فضلًا عن المشروعات التي تنفذها مصر في العديد من المجالات، مؤكدًا أنه تم خلال لقاء الرئيس مع المسئولين الفرنسيين متابعة ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وحزمات التمويل لمشروعات النقل والطاقة والصحة وتدوير النفايات التي تم الاتفاق عليها الأشهر الماضية.

وأوضح سفير مصر لدى باريس، أن المجتمع الدولي بعث برسالة من خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، مفادها أهمية خروج المرتزقة من بلاد أحفاد عمر المختار، كما أن جميع دول العالم تدرك أن أمن ليبيا هو أمن لكل دول المتوسط، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الليبيين بالابتعاد عمن يعطونهم الأوهام.

المتحف الكبير سيمثل نقل نوعية في أولويات اهتمامات الفرنسيين بمصر

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن هناك ولعا شديدا في أوروبا بكل ما هو مصري، لا سيما الحضارة المصرية وآثارها، موضحا أن المتحف الكبير سيمثل نقل نوعية في أولويات اهتمامات الفرنسيين بمصر، كما أن المجتمع الدولي ينظر إلى مصر كفاعل رئيسي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية في ليبيا، فموقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية وهذا محل تقدير.