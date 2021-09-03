حبس موظفين بحي الجمرك بتهمة إهدار 4 مللايين جنيه

في إطار محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل أحياء محافظة الإسكندرية، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول إعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه في إرتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بإحالة مسئولي الإعلانات المخالفين للنيابة العامة

وأمرت نيابة الجمرك بحبس 2 من مسئولي إعلانات بحي الجمرك أربعة أيام بتهمة التسبب في إهدار 4 ملايين و500 ألف جنيه، بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019 .

يأتي ذلك بناء علي مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.

محاسبة أي موظف يثبت إرتكابه مخالفات إهدار للمال العام

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمر بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة علي مستوي الأحياء، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات في الأحياء حال ثبوت تورطه في أي مخالفات إلي النيابة العامة.

وحذر محافظ الإسكندرية قائلاً: «انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا.. وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام».

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه علي منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.

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