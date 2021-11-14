نائب محافظ القاهرة: أوشكنا على إزالة عزبة «أبو قرن» وتم نقل 2203 أسر

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة بمنطقة «عزبة أبوقرن» التابعة لحى مصر القديمة أوشكت على الانتهاء، والتى بدأت فى 3 أغسطس الماضى، تحت إشراف نائبة المحافظ واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وبمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وأسفرت أعمال الإزالة حتى الآن عن الانتهاء من إزالة 1158عقارا، كما تم إخلاء 2203 أسر، وتم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة مجهزة بمشروع «معا» بحى السلام، وجارى العمل على ما تبقى، وتستمر الأعمال لتحقيق نقلة حضارية متكاملة بالمنطقة بأكملها بتوجيهات القيادة السياسية، لعودة المظهر التاريخى للقاهرة، وإعادة رونقها وجمالها.

مصر بلا عشوائيات

وأشارت نائب المحافظ، أنه سيتم الانتهاء من نقل أهالى عزبة أبو قرن وإزالتها قريبا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية تنفيذا لشعار «مصر بلا عشوائيات»، بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين جودة الحياة له بنقله من العشوائيات، وخاصة العشوائيات الخطرة، إلى مجتمع آمن متحضر وراقى يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة.

تلال الفسطاط

وأِشارت «عبدالمنعم»، إلى أن إزالة عزبة أبو قرن تأتى فى إطار السعى الدائم من القيادة السياسية لتطوير المنطقة بالكامل وإضفاء الطابع الحضارى والجمالى عليها، وتنفيذ المشروع القومى والحضارى العملاق «مشروع تلال الفسطاط»، وهو أكبر متنفس أخضر على مستوى محافظة القاهرة، مؤكدة على وجود اهتمام كبير وأولوية لهذا المشروع، والسعى الدائم للمساهمة فى توفير حياة كريمة لكل مواطن، وسكن راق بمجتمع متحضر، ومتوفر به كل الخدمات المجتمعية تليق به بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى.

أعمال الإزالة

وأوضحت نائب المحافظ أن أعمال الإزالة بعزبة أبو قرن تجرى على قدم وساق وبجهود مكثفة وتحديات غير مسبوقة على الرغم من الصعوبات والسلبيات التى تواجه فريق العمل بالمنطقه الجنوبية وحى مصر القديمة وعلى هذ فإن أعمال الإزالة تجرى بشكل آمن والحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال.