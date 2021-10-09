القاهرة تنتهي من إزالة 70% من عزبة «أبو قرن» العشوائية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء قريبا من أعمال إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» بمصر القديمة ونقل سكانها وتسليمهم وحدات في مشروع «معا»، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لـ70% من أعمال الإزالة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بالمنطقة، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير القاهرة التاريخية.

وذكرت «عبدالمنعم»، أن ذلك يأتي في ظل وجود إرادة سياسية قوية ممثلة في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز الخطة الإستراتيجية لتحقيق نقلة تاريخية وحضارية لتطوير القاهرة، وإعادتها إلى رونقها وسياقها التاريخي، مع تعويض قاطني المناطق العشوائية بوحدات بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروعات متكاملة الخدمات والمرافق.

الانتهاء من أعمال الإزالة قريبا

وأشارت نائب المحافظ إلى المتابعة الدائمة والتواجد الميداني المستمر بمواقع العمل والإزالات، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل أي عقبات، والتعامل معها بشكل فوري ومباشر، إلى جانب التلاحم مع المواطنين والرد الفوري على استفساراتهم، والتأكيد لهم على وفاء القيادة السياسية بوعودها لهم، لتحقيق هدف الانتهاء من أعمال الإزالة طبقا للخطة المعدة لذلك وفي الموعد المحدد.

عزبة «أبو قرن» غير آمنة

وأكدت نائب المحافظ، أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة «أبو قرن» العشوائية والمصنفة بـ«غير الآمنة» على قاطنيها، والتي تقع بنطاق حي مصر القديمة، تتم تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس الحي، أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة وإخلاء عقارات بإجمالي 904 عقارات من أصل 1413 عقارا، كما تم إخلاء 2233 أسرة وتم تسكين المستحقين فور الاخلاء وتسليمهم وحدات بديلة بمشروع «معا» بحي السلام، بوحدات مؤثثة ومجهزة بالكامل.

وأشارت إلى استكمال خطة الدولة لإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق التاريخية ذات الطابع المميز، حيث تتميز منطقة الفسطاط بوجود عدد من المباني الدينية الأثرية، على غرار مسجد عمرو بن العاص، أحد أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، بجوار الكنائس القديمة «المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء»، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، إضافة إلى متحف الحضارة، الذي يقع بالقرب من بحيرة عين الحياة والذى يدعم استغلالها بشكل مثالي في الجذب السياحي والترفيهي.