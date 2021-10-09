هاني يونس: نقل سكان «عزبة أبو قرن» إلى شقق مفروشة بالكامل

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة المجاورة لمتحف الحضارة وحدائق الفسطاط جرى تطويرها بشكل كامل، ما سيسهل حركة السيارات بها، موضحًا أن محافظ القاهرة يواصل نقل أهالي منطقة أبو قرن لوحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «معا» في مدينة السلام، بدون تحمل أي مصاريف «مجانا».

هاني يونس: جميع الوحدات السكنية في مشروع «معا» مفروشة بالكامل

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن مشروع «معا» يتوفر به كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وجميعها وحدات سكنية مؤسسة ومفروشة بالكامل وبالأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إزالة منطقة عزبة أبو قرن، قائلا:«كانت خرابة، والدولة قدرت توفرلهم وحدات على أعلى مستوى في مشروع معا».

هاني يونس: «عايزين نرجع للقاهرة تاريخها الفاخر اللي كنا بنتباهي بيه قدام العالم»

وأوضح أن المحافظة نقلت نحو 1000 أسرة إلى المشروع الجديد، منوها بأنه يجرى بناء سكن بديل على أعلى مستوى للأهالي المنقولين، مصيفا:«هننقلهم في مناطق مخططة حضارية، تتمتع بالخدمات علشان نرجع للقاهرة، تاريخها الفاخر اللي كنا بنتباهي بيه قدام العالم، وترجع تاني مركز حضاري وثقافي عالمي».

وأكد «يونس» أنه يجرى حاليًا تطوير كل الميادين المشهورة مثل ميدان الأوبرا والعتبة، وكافة الميادين القديمة الشهيرة في القاهرة، والقاهرة الخديوية، «فيه مخطط بتنفذه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والثقافة».

وتابع: «مثلث ماسبيرو كان ذا خطورة داهمة، وكان نقطة مفصلية، والدولة نجحت في التفاوض المحترم مع الأهالي هناك، والدولة بتبني عددا من المباني السكنية لعودة الأهالي مرة أخرى، وشغالين دلوقتي في تطوير باقي المنطقة، وهيكون فيها مناطق خضراء ومولات ومناطق سكنية ومتنزهات للمواطنين، وده هيكون قلب القاهرة».