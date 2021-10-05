محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة «أبو قرن» وإقامة تلال الفسطاط قريبا

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم الانتهاء قريبا من إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بنطاق حي مصر القديمة ونقل كل سكانها المستحقين وتسليمهم وحدات سكنية داخل مشروع معا بنطاق حى السلام ثان، ومن المقرر استغلال أرض عزبة أبو قرن في إقامة مشروع تلال وحدائق الفسطاط وهو ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، حيث خطة حدائق الفسطاط تستهدف إنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى في قلب القاهرة على مساحة نحو 500 فدان تشتمل على كل وسائل الترفيه والخدمات وتصبح مصدر جذب سياحي وترفيهي لكل سكان القاهرة الكبرى وغيرهم.

إزالة المناطق العشوائية

وأضافت نائب المحافظ أن مصر القديمة تشهد أعمال تطوير لم يسبق لها مثيل من إزالة العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل والعمل على تطوير المناطق وتجميلها واستعادة الوجه الحضاري لها مثل سور مجرى العيون وتطوير منطقة مجمع الأديان، مع العمل على تطوير شارع الأشراف، وإزالة مناطق يصعب الحياة فيها مثل المدابغ، وعين الحياة، والسحيلة وبطن البقرة، ومنطقة إسطبل عنتر، وأكشاك أبو السعود.

وأكدت أنه تم نقل نحو نصف السكان من عزبة أبو قرن من إجمالي 2700 أسرة وإزالة ما يقرب من 900 عقار حتى الآن، وتسليم الأسر وحدات بديلة مجهزة بكل الأثاث والأجهزة الكهربائية بمشروع «معاً»، في نطاق حي السلام ثان، مشيرة إلى الاستمرار في أعمال إزالة المباني العشوائية، ونقل الأسر إلى الوحدات البديلة، ويجري التعاون مع قاطني المنطقة التي يجري إزالتها، أثناء نقل متعلقاتهم، وتوفير سيارات من المحافظة لنقلهم، مع تسليمهم الوحدات البديلة فور الإخلاء، بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

مراعاة البعد الإنساني

وأوضحت أنه تم مراعاة البعد الإنساني للأسر من خلال الحفاظ على خصوصية الأسر عند نقلهم وتسليمهم وحدات داخل العقار الواحد، وكل العقارات الجديدة داخل مشروع معا تحوي كل الخدمات ومنظمة بشكل حضاري ومتسق الألوان وموحد الطوابق والمساحات، مع وجود مسافات بين العمارات وزيادة المساحات الخضراء والملاعب كمتنفس للأسر والأطفال مع تشجيع الأنشطة الرياضية المتنوعة وتوفير المدارس والخدمة الطبية والسلع بأسعار مناسبة.