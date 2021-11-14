«التحالف العربي» يستهدف عناصر وآليات الحوثيين في مأرب والبيضاء.. فيديو

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة لـ الحوثيين في محافظتي مأرب والبيضاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن التحالف نشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية والحوثيين بمديرية صراوح بـ مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال ال 24 ساعة الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/toD77a7ON3 — واس العام (@SPAregions) November 13, 2021

وكان «التحالف العربي»، أعلن، أمس السبت، تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن العمليات شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، بحثت لجنة الطوارئ الوطنية الخاصة بناقلة النفط اليمنية «صافر»، أمس السبت، مع فريق أممي في العاصمة المؤقتة «عدن»، إمكانية تفريغ خزان النفط العائم.

وترسو «صافر» المتهالكة التي تآكلت أجزاء منها، قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن منذ 2015، وبها حمولة تقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام.

وصنعت «صافر» قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

الرئيس اليمني: شعبنا سيقدم تضحيات في سبيل الخلاص من تمرد الحوثيين

بدوره، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس السبت، أن شعب بلاده سيقدم تضحيات في سبيل الخلاص من تمرد الحوثيين وأعمالهم العدائية والإجرامية تجاه الابرياء ومصير الوطن، مضيفا خلال لقائه في مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية «الرياض»، بالسفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، محمد آل جابر، إن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية، مهما كلفه ذلك من ثمن وسيقدم التضحيات​​​.

وثمن الرئيس اليمني، مواقف السعودية الداعمة والمساندة لـ بلاده في مختلف المواقف والظروف، فيما أكد آل جابر، على موقف الرياض الدائم في دعم اليمن وشرعيته الدستورية.