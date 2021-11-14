طقس البحر الأحمر.. رياح شديدة وغلق 4 طرق بسبب السيول وإعلان الطوارئ

شهد طقس محافظة البحر الأحمر تقلبات حادة على مدار الساعات القليلة الماضية، تمثل في هبوب رياح شديدة، وسقوط أمطار على المدن تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، يصاحبها برق ورعد، ووصلت إلى حد السيول على بعدد من المناطق الجبلية، ما أدى إلى قطع عدد من الطرق.

إغلاق طرق بسبب طقس البحر الأحمر

وأفادت إدارة الأزمات ومركز عمليات محافظة البحر الأحمر بإغلاق 4 طرق مؤدية إلى محافظات الصعيد، نتيجة التأثر بالسيول، وهي «سفاجا - قنا»، و«القصير - قفط»، و«مرسى علم - ادفو»، إضافة إلى طريق «القصير - مرسى علم» الساحلي، وتم تحويل المرور للطريق الإقليمي الجديد بناء على تعليمات إدارة المرور، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

رفع درجة الاستعداد بمحافظة البحر الأحمر

وبسبب طقس البحر الأحمر رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.

وشكل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، غرفة عمليات مركزية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة.

شركة مياه البحر الأحمر تعلن الطوارئ

من جانبها، أعلنت شركة المياه حالة الطوارئ بسبب طقس البحر الأحمر، وقيام فرق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسحب المياه المتراكمة بجميع المناطق التي تعرضت لسقوط الأمطار، وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة واستمرار العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة.