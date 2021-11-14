خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021 «فيديو»

يبحث العديد من المواطنين الحاملين لبطاقة التموين، عن خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021، خاصة بعد توقف خدمة «إضافة الزوجة المحرومة للتموين» عبر المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات التموينية إلكترونيا، وهي موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، وهناك اختلاف في الخدمتين.

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021 ؟

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021، يعني نقلها من بطاقة تموين أسرتها لبطاقة زوجها، وبالتالي تكون الزوجة في هذه الحالة مستحقة مسبقا للتموين، في حين أن إضافة الزوجة المحرومة للتموين يعني إِضافة زوجة غير مستحقة على بطاقة تموين زوجها المستحق.

ويستطيع أي مواطن الاستفادة من خدمة «ضم أفراد الأسرة» من خلال اتباع عدة خطوات توفرها بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين عبر الرابط الرسمي لها، بشرط أن يكون طالب الخدمة هو رب الأسرة الصادر باسمه بطاقة التموين كي يتمكن من إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021.

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

1 - الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 - اختيار أيقونة التموين.

3 - الضغط على بند ضم أفراد أسرتي.

4 - تدوين بيانات بطاقة التموين رقم البطاقة وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية ومكتب التموين والبدال.

5 - كتابة اسم الزوجة والرقم القومي لها وتحديد صلة القرابة بأنها زوجة.

6 - الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

فيما تختلف هذه الخدمة التموينية، عن خدمة «إضافة الزوجة المحرومة للتموين»، التي كانت تتيح إضافة الزوجة غير المقيدة مسبقا للتموين على بطاقة تموين زوجها، إلا أن هذه الخدمة متوقفة حاليا.