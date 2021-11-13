في 3 خطوات.. الاستعلام عن بطاقة التموين بدل فاقد 2021 من مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية عدة خدمات تموينية للمواطنين، ويأتي من بين هذه الخدمات الاستعلام عن بطاقة التموين بدل فاقد 2021، وذلك في حالة إذا كان المواطن قدم مسبقا على إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، مما يتيح له الاستعلام عن تقديم الطلب الذي تقدم له مسبقا، وذلك ببطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن لمعرفة موعد إصدار بدل فاقد بطاقة التموين.

ونستعرض لكم من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بدل فاقد 2021، وفقا لعدة خطوات عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2021، حيث تقدم الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية الخدمات التموينية إلكترونيا للمواطنين، سواء عبر بوابة مصر الرقيمة، أو عبر موقع دعم مصر، بهدف إتمام وتلبية خدمات التموين للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب والتعامل المباشر مع الموظفين في مديريات ومكاتب التموين.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بدل فاقد 2021

1 - الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2 - الصغط على أيقونة بدل تالف وفاقد.

3 - الصغط على خيار استعلام بدل فاقد وتالف، وتدوين بيانات البطاقة لتظهر بيانات الاستعلام.

وإذا كان المواطن لم يتقدم بطلب إصدار طلب فاقد، فعليه أولا إتمام تدوين صفحة البيانات لتقديم الطلب، حيث تشمل البيانات: «رقم البطاقة التموينية، والمحافظة التابع لها، وبيانات البطاقة التموينية، ومكتب التموين التابع لها، ثم يتم بعد ذلك تسجيل رقم الموبايل، والضغط على بطاقة تموينية نشطة، ثم إتمام تدوين بيانات إصدار بدل فاقد بطاقة التموين».

فيما تتيح بوابة مصر الرقمية حاليا 6 خدمات للمواطنين تختص ببطاقة التموين، وتشمل هذه الخدمات:

1. تفعيل بطاقة تموين.

2. إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3. نقل من محافظة إلى أخرى.

4. فصل اجتماعي.

5. ضم أفراد أسرتي.

6. الاستعلام عن صرف.