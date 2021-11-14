تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021.. الخدمة لا تزال متوقفة

لا يزال يبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر عن طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021، رغبة منهم في إضافة المواليد من أبنائهم غير المقيدين تموينيا، إلى منظومة الدعم، وبالتالي زيادة عدد أفراد البطاقة التموينية، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للبطاقة، وبالتالي زيادة السلع الغذائية والمقررات التموينية للأسرة.

استمرار توقف تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

من جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد حاليا أي طرق من أجل تسجيل المواليد في بطاقة التموين، حتى أن الخدمة توقفت تماما عبر بوابة مصر الرقمية للتموين ضمن عدة خدمات تموينية أخرى أصبحت غير متاحة على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

ونصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم الانخراط وراء صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعض الصفحات على موقع «فيس بوك»، والتي توهم المواطنين بإمكانية إضافة المواليد في بطاقة التموين، أو إضافة الزوجة المحرومة، وذلك مقابل تحويل مبالغ من الأموال عبر الهاتف المحمول لمنفذ الخدمة، مؤكدة أن كل ما يطلب أموالا مقابل هذه الخدمات ما هي إلا وسيلة للنصب على المواطنين بسبب استمرار توقف هذه الخدمات إلكترونيًا.

استخراج بطاقة تموين.. خدمات تموينية متوقفة إلكترونيًا

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3- إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

4- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

فصل اجتماعي.. خدمات متاحة عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر

فيما لا تزال هناك عدم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية مفعلة ويستطيع أي مواطن الاستفادة منها سواء على بواب مصر الرقمية أو عبر موقع دعم مصر، حيث يأتي على رأس هذه الخدمات:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- فصل اجتماعي.

3- نقل من محافظة لأخرى.

4- الاستعلام عن صرف.

5- الاستعلام عن حالة طلب.

6- استلام الرقم السري.

7- إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

8- ضم أفراد الأسرة.