منسق «سكن ومودة»: المبادرة تهدف لتعريف المتزوجين بالحقوق والواجبات

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، منسق مبادرة سكن ومودة، إن المبادرة تهدف لتعريف المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، بالحقوق والواجبات، وكيفية التعامل فيما بينهم على أساس السكن والمودة والرحمة التي حث عليها ديننا الحنيف.

وأضافت «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قد أكد في تعاليمه الدينية السمحة أن خير الناس هم خيرهم لأهلهم، مفندة: «من المفهوم ده جاءت تلك المبادرة من وزارة الأوقاف إيمانا منها بأن الأمن المجتمعي يبدأ من الأمن الأسري».

المبادرة تهدف لتعديل السلوكيات

وأوضحت منسق المبادرة، أن الوزارة تهدف إلى إعادة المودة والرحمة في كافة الأسر المصرية، حيث أن لفظ «المودة» يعني السلوك الذي وبه يتم التعبير عن الحب، «لو الحب ميل في القلب فالمودة هي السلوك اللي بيعبر عن هذا الميل القلبي، وعايزين نرجع السكن والمودة والحب، ولذا جائت المبادرة».

وأكدت أن جرى طرح المبادرة أيضا من أجل المتزوجين منذ سنوات عدة، «تعالوا أعرفوا ممكن نعدل من سلوكيات كتيرة كنا بنعملها خاطئة، وتعالوا نشوف المنهج النبوي الشريف وديننا الحنيف يبين لينا أزاي يكون التعامل، ونصلح ما تم إفساده بسبب التقدم التكنولوجي الأخير».

وأشارت إلى أن المشورة يتم تقديمها من خلال الواعظات وشباب الأمة، من أجل التنوع في أعمار مقدمي النصيحة، بالإضافة للعلماء الأزهريين للحديث عن الشريعة والطب وعلم الاجتماع وغيرهم.

وتابعت: «حرصنا أن المبادرة تكون واعية وشاملة جميع الأجزاء مثل النواحي الطبية، وغيرها من الأمور التي تخص المتزوجين، والمبادرة حاليا في مرحلة فرز المحافظات لبدء تحضير الدورات».