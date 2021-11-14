تنظيم قافلة ثقافية ومسرح متنقل في قرية الطبراني بوادي النطرون

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة ثقافية في قرية الطبراني بمركز وادي النطرون، ضمن أنشطة المسرح المتنقل بفرع ثقافة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة البحيرة.

وبدأت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية المتعددة لاكتشاف مواهب أطفال القرية، وتنوعت تلك المواهب ما بين الرسم والتلوين وتدوير الخامات وورش الخرز للفتيات وورش تلوين على الوجه إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة أدوات الرسم من مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مشاركة الموهوبين في القافلة الثقافية

كما تضمنت القافلة مشاركة مجموعة من المواهب بفقرات فنية تنوعت بين الغناء والإنشاد الديني على خشبة المسرح المتنقل، واختتمت بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية دور مراكز الثقافة البارز في تقديم الخدمات في شتى المجالات الفنية والأدبية والعلمية، ونشر الوعي الثقافي واكتشاف ورعاية المواهب، موضحا أن الثقافة والفنون هما السلاح لمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء مجتمع سليم قائم على احترام الآخر.

استمرار القوافل في قرى «حياة كريمة»

كما أوضح محافظ البحيرة، استمرار القوافل الطبية والثقافية التي تجوب قرى «حياة كريمة»، والقرى الأكثر احتياجا لتقديم كافة الخدمات الصحية والثقافية للأهالي.

وتأتي تلك القوافل تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجًا ثقافيًا.