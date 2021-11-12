أخبار البحيرة.. مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها وغلق 14 منشآة طبية

شهدت محافظة البحيرة عدداً من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، كان من أهمها انطلاق فعاليات خامس أيام امتحان دورة أكتوبر 2021 بفرع البحيرة، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، حيث أجريت امتحانات اليوم بلجنة مدرسه «كوم الفرج» بمركز أبو المطامير، بينما جرى يوم أمس الأربعاء، أداء امتحانات اليوم الرابع أمام لجان مدرستي إدكو الجديدة، و«صفط العنب» بمركز إيتاى البارود.

مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى

واستعرض اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة خلال شهر أكتوبر المنقضي، ضمن مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى، حيث أسفرت المبادرة عن إجراء 735 عملية جراحية.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي، وخلال مراحلها الثلاثة، أسفرت حتى الآن، عن إزالة 2311 حالة تعديات، عبارة عن 2041 حالة خلال المرحلتين الأولى والثانية، في الفترة من 13 سبتمبر وحتى 29 أكتوبر الماضي.

تحويل 24 حالة علاج على نفقة الدولة

وشهد مركز إيتاي البارود قافلة طبية تضمنت 17 عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية، وتم خلالها الكشف على عدد كبير من الأهالي، كما تم تطعيم 124 مواطناً باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتحويل عدد 24 حالة علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعات وصرف العلاج للحالات بالمجان، مع تنظيم عدد 9 ندوات توعوية وتثقيفية.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين المحمودية مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وأسفر المرور عن ضبط طن ملح مجهول المصدر، و4 طن مخلل مشكل غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وتظهر عليه علامات التلف والفساد، و2 طن ملح بدون بيانات أو علامات تدل على مصدرها ومتحجر بداخل براميل زرقاء اللون.

حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحمودية

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالمحمودية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحمودية، بإجمالي عدد 14 منشأة مختلفة التخصصات.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بمركزي وادي النطرون وإيتاي البارود، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحاضر اللازمة لمباشرة التحقيقات.

ولقيت طفلة تُدعى «أسماء محمد جمعة» مصرعها، جراء سقوطها من أعلى منزا أسرتها في قرية «الفالوجا»، بمركز بدر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.