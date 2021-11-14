شوبير: أحمد فتحي قد يشارك أمام الجابون كنوع من التكريم

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام الجابون ستشهد تغييرات في التشكيل، ورغم أنها تحصيل حاصل إلا أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، يسعى إلى الفوز وحصد الـ3 نقاط.

وأضاف «شوبير» في برنامجه «مع شوبير»، الذي يذاع على راديو أون سبورت إف إم: «كيروش سيجري بعض التعديلات على تشكيل منتخب مصر أمام الجابون، وأحمد فتحي قد يشارك كنوع من التكريم في هذه المباراة».

ويواصل منتخب مصر تدريباته خلال معسكره المغلق في برج العرب، استعدادا لمواجهة نظيره الجابون، في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022؛ إذ تقام المباراة على ملعب برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج.

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