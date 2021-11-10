«شوبير» يعلن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره أنجولا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية «الدوحة».

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

وقال «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم، صباح اليوم الأربعاء، أتوقع أن يضم التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح في خط الدفاع.

محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح في خط الوسط.

محمد شريف ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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