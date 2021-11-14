«حياة كريمة» تعقد ندوة عن «التثقيف الرقمي» لأهالي الغربية «صور»

عقدت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الغربية، ندوة رقمية بمقر الجمعية الشرعية بقرية العايشة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت عنوان «التثقيف الرقمي ونشر الوعي» الرقمي حول «التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي».

تعريف الأهالي بآلية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية

وتضمنت الندوة توضيح آلية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومية بواسطة الموقع الإلكتروني والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وتضمنت المشروعات الجاري العمل بها بالأقصر ما يلي:

وتضمنت المشروعات الجاري العمل بها في قرى «حياة كريمة» بمركز إسنا ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، قيام الآتي:

1- استمرار أعمال إنشاء موزع الكهرباء الجديد بقرية الرياينة مركز ـرمنت.

2- إنشاء موزع الكهرباء الجديد بقرية الكيمان مركز إسنا.

3- توريد المهمات الخاصة بتطوير شبكات الجهد المنخفض والجهد المتوسط للكهرباء وأعمال تغيير المحولات الكهربائية واستبدالها بأكشاك كهربائية حديثة بقرى مركز أرمنت ومركز إسنا.

4- استمرار العمل بمحطة التجميع الوسيطة للصرف الصحي بقرية النمسا.

5-صب القواعد الخرسانية لإنشاء وحدة إسعاف القرايا مركز إسنا.

6- إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الرئيسية ومد شبكات الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى مركز إسنا.

7- حفر الأساسات لإنشاء المدرسة الإعدادية بنجع القضا قرية الشغب.

8- بدء أعمال الحفر الخاصة بإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبدالسلام للتعليم الأساسي بقرية النمسا.

9- أعمال شبكات الصرف الصحي بقرية ترعة ناصر مركز إسنا.

10- أعمال الاختبار المائي لشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية كومير مركز إسنا.

وتتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.