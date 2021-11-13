محافظ الغربية يتفقد أعمال مشروعات «حياة كريمة» في مركز زفتى.. «صور»

تفقد محافظ الغربية، اليوم السبت، الوحدات الصحية وعددًا من المشروعات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة والمدرجين في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى.

تطوير 29 وحدة صحية بقرى مركز زفتي

شارك في هذه الجولة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال «رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الحارون التي بلغت تكلفتها 4 ملايين جنيه، ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الرخا بتكلفة 2 مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الغريب بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال تطوير وتجديد الوحدة الصحية بقرية منشأة العتر»، وتستهدف خطة هذه المبادرة رفع كفاءة وتطوير 29 وحدة صحية بمركز زفتى بتكلفة 86 مليون جنيه.

إحلال وتجديد العديد من مراكز الشباب والملاعب الرياضية

كما تم تفقد أعمال تطوير مراكز الشباب، حيث يتم رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب كفر ميت الحارون، رفع كفاءة المبنى الإداري واستكمال الدور الأول علوي بمركز شباب ميت الحارون، إحلال وتجديد المبنى الإداري القديم وإنشاء مبنى جديد بمجمع الملاعب وإحلال وتجديد الملعب الخماسي، وإنشاء ملعب سباعي منجل بمركز شباب ميت الرخا بتكلفة 700 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مبنى إداري بمساحة 260 متر وإنشاء ملعب خماسي منجل بمركز شباب كفر الصارم بتكلفة 1.3 مليون جنيه، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وعمل ملعب سباعي وبناء الدور الأول علوي بمركز شباب الرياض بتكلفة 800 ألف جنيه، رفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد الملعب المنجل السباعي بمركز شباب فرسيس، إحلال وتجديد الملعب الخماسي وإنشاء دور ثاني علوي بمساحة 325 مترا وعمل صيانة للمبنى الإداري بمركز شباب الغريب، ورفع كفاءة المبنى الإداري وإحلال وتجديد ملعب الخماسي الحديث بمركز شباب سندبسط بتكلفة 4 ملايين جنيه.

تنفيذ أكثر من 665 مشروعا بزفتي ضمن مبادرة حياة كريمة

جاء هذا ضمن خطة المبادرة التي تستهدف تطوير 36 مشروعا تابع للشباب والرياضة بقرى مركز زفتى بإجمالي تكلفة 74.4 مليون جنيه.

ويتم تنفيذ 665 مشروع بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه بقري مركز زفتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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