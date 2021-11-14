مؤسس «مصر للصحة»: «حياة كريمة بتطبطب على المواطن المصري»

مازال مشروع «حياة كريمة» مستمرا في العمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتلبية احتياجاته، واستكمال ما بدأته الدولة من توفير قوافل طبية من أجل الاهتمام بصحة المواطنين، إلى العمل على تطوير المدارس بالقرى الأكثر احتياجا، وإعادة تطويرها، كما تعمل المبادرة أيضا على نشر الوعي بين المواطنين، عن طريق إقامة عدد من الندوات التوعوية، في القرى المختلفة بالبلاد.

المواطن المصري هو البطل الذي تحمل أعباء الحياة

وقال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة»، الأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع حياة كريمة، غير شكل القرية المصرية، موضحا: «حياة كريمة بتحسس المواطن إن البلد شيفاه وبتطبطب عليه، وعارفة حاله، وحسنته وبتحسنه»، مؤكدا أن المشروع تعاون بين الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار «حسن»، إلى الهدف الأول من استراتيجية التنمية المستدامة، «رؤية مصر2030» هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وهذا هو ما عملت عليه «حياة كريمة» منذ إطلاقها، ومازالت مستمرة في العمل عليه، لكون الإنسان المصري، هو العمود الرئيسي للمشروع، قائلا: «المواطن المصري هو البطل الذي تحمل كل المخاطر والمشقة التي مرت به على مدار السنوات الماضية، وهذا طبقا لتدوينة الرئيس في 2 يناير 2019 ، لذلك؛ العمل على تطوير حياته هو الهدف الرئيسي لحياة كريمة».

دور مؤسسة مصر للصحة في مبادرة حياة كريمة

ولفت «حسن» إلى عدد من الأدوار التي قدمتها، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، في إطار مبادرة حياة كريمة، وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي من ضمنها، دعم متحدى الإعاقة الحركية من أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، مضيفا: «في إطار خطة عمل المؤسسة لدعم أهالينا الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة، قام فريق عمل المبادرة بتسليم أصحاب الإعاقة الحركية بقرية زاوية صقر، 27 كرسيا متحركا كهربائيا كمرحلة أولى لتسهيل عملية انتقالهم وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم».

وأضاف أن هناك قوافل طبية توفرها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، في مشروع حياة كريمة، تغطي جميع التخصصات، قائلا: «المؤسسة عاملة أكتر من 10 قوافل طبية في المحافظات، توفر كشفا مجانيا، وصرف أدوية مجانية، وإجراء العمليات الطبية للمواطنين الذين في حاجة للتدخلات الطبية، هذا إلى جانب توفير أجهزة تعويضية، مثل السماعات والنظارات».

رفع كفاءة المنشآت التعليمية

ولفت «حسن» إلى دور المؤسسة في العمل على تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، موضحا: «في قرية الأحراس بالقليوبية، قمنا برفع كفاءة حضانة، كانت في حاجة إلى التدخل العاجل، لتكون منشأة تعليمية صالحة».

وتوجه في حديثه إلى أعمال رفع كفاءة البيوت التي قامت بها المؤسسة، بداية من بناء أسقف للمنزل، وصولا إلى وصلات المياه والصرف الصحي، والإنارة والسباكة.