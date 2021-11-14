عمر كمال يستعيد ذكرياته أمام الحرم المكي بعد كليب «ضيعنا»

بعد احتفاله بتحقيق أول مليون لـ كليب «ضيعنا»، مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أثار مؤدي المهرجانات عمر كمال، جدلاً جديداً، خاصةً بعدما قام بنشر صوره له من أداء مناسك العمرة في العام الماضي 2020، وذلك أثناء زيارته الحالية للملكة العربية السعودية لإحياء حفلتين غنائيتين ضمن فاعليات موسم الرياض في دورته الثانية.

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

وقام مؤدي المهرجانات عمر كمال، بسرد قصته أثناء أداء مناسك العمرة في العام الماضي، عن طريق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «بوست هكتبه عشان أختم بيه اليوم ده.. شهر 1 السنه اللي فاتت 2020.. كان عندي شغل في جدة وكنت لسه مش معروف زي دلوقتي خالص وربنا كتبلي عمرة.. وقتها كان قبل شهرين من الكورونا، وقبل الدنيا ما تقفل خالص».

عمر كمال: كل طلب طلبته من ربنا تحقق وزيادة

وتابع مؤدي المهرجانات عمر كمال، حديثه، قائلاً: «روحت وقعدت قدام الحرم، ودعيت ربنا بكل اللي نفسي فيه»، مشيراً إلى أن كل طلب طلبته من الله تحقق بكرم أكثر مما كان يتوقع.

واختتم مؤدي المهرجانات عمر كمال، حديثه، بالحمد والشكر لله، على ما أصبح عليه، طالباً من الله تحقيق دعواته الجديدة، قائلاً: «اللهم لك الحمد والشكر يارب ودعواتي المرة دي تتحق كلها وأجي السنة الجاية بدعوات جديدة».

عمر كمال يعلن عن استعداده لإنتاج شرائط لـ القرآن الكريم

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مطرب المهرجانات العديد من الجدل بين جمهوره، فكان لـ عمر كمال، العديد من المواقف المثيرة للجدل، والتي كان أبرزها هو تصريحه مؤخراً بأنه مستعد لإنتاج شرائط لـ القرآن الكريم، عن طريق شركة إنتاجه الخاصة، بأصوات مقرئين جدد، وذلك عن طريق تصريحات سابقة لـ «الوطن».

حلمي بكر يشن هجوماً على عمر كمال

مما دفع الموسيقار حلمي بكر، بشن هجوماً كبيراً عليه، قائلاً: «مش لاقيين حاجة يعملوها، عارفين الحاجة لما تيجي تفرفر بتعمل اللي هما بيعملوه دلوقت دا»، وذلك من خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن».

محمد حشاد يعلن إجازة إنتاج شرائط لـ القرآن الكريم من قبل عمر كمال

كما أشار نقب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية محمد حشاد، إلى أنه يجوز كشركة إنتاج أن تنتج شرائط لـ القرآن الكريم، ولكن بعد حصول على تصريح من جانب نقابة القراء.