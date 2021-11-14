الحكومة: الاختبارات المجمعة لن تطبق على صفوف النقل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

إجراء الامتحانات وفق أدوات التقييم المتبعة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بحسب بيان عنه، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذكرت أنّه سيتم إجراء امتحانات الفصليين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وفق أدوات التقييم المتبعة سنويا بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم.

الامتحانات المجمعة

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد، جرى تطبيقه نظرا لظروف العام الماضي الاستثنائية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وتابعت الوزارة، أنّه حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).