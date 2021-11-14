المدارس المصرية اليابانية تعلن أهداف أنشطة التوكاتسو قبل الامتحانات

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن أهداف أنشطة التوكاتسو التي يتم تطبيقها وتعمل على بناء شخصية الطالب، وتأهيله لكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهه في الحياة، فضلاً عن دورها في تنمية روح الريادة فيه.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أهداف أنشطة التوكاتسو، بحسب ما أعلنته المدارس المصرية اليابانية في بيان لها:

1_تعلم لتعرف

- التوكاتسو يهدف إلى إدراك الطلاب للأشياء الضرورية والهامة عند القيام بالأنشطة ومعرفة أهميتها كون الطلاب من المشاركين في بناء المجتمع عن طريق الاحتكاك والتعاون مع العديد من الشخصيات المختلفة في الحياة الصفية والحياة المدرسية.

-أن يصبح الطلاب حريصين على تنفيذ وتطبيق ما تم استيعابه وفهمه.

2_تعلم لتكون

-أن يكتشف ويتعرف الطلاب على التحديات ومشاكل العلاقات الإنسانية ومشاكل حياتهم الشخصية والجماعية.

-مناقشة وإيجاد الطلاب للطرق والأساليب المثلى والمناسبة من أجل مواجهة وحل المشاكل.

-يستطيع الطلاب التأكد من توافق الآراء بينهم، ويسعون إلى تقرير رغباتهم.

3_تعلم لتعيش كإنسان

-تطبيق الطلاب وتفعيلهم للمهارات المكتسبة من خلال حياتهم الجماعية والشخصية.

-حرصهم على تحسين العلاقات الإنسانية والحياة داخل المجتمع وحياة الجماعة ككل على نحو أفضل مما كانت عليه.

4_تعلم لنتعايش سويا

-أن يحرص الطلاب على التأكد الدائم من تحقيق الذات من خلال تعميق الأفكار التي تتعلق بطريقة وشكل الحياة الشخصية، وأيضا التعليمية والمعيشية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم تطبيق أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وتم توفير تدريبات للمعلمين على هذه النوعية من الأنشطة، موضحاً أن الوزارة حريصة على تفعيل كل الأنشطة التي تساعد في بناء مهارات جديدة لدى الطلاب.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه تم التنبيه على كل المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تفعيل الأنشطة في المدارس، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.